Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Conti-Parkplatz - weißen Skoda Superb angefahren und geflüchtet (16./17.08.2025)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag an einem auf dem Conti-Parkplatz in der Hauptstraße abgestellten Auto hinterlassen. Der Unbekannte streifte den weißen Skoda Superb im Vorbeifahren am vorderen linken Fahrzeugeck. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, flüchtete er von der Unfallstelle. Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
