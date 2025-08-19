Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen VW Passat vom Parkplatz der Zulassungsstelle entwendet (16./17.08.2025)

Singen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen ein auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle abgestelltes Auto entwendet. Der graue VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-BR 976" befand sich zwischen 19 Uhr und 9 Uhr unverschlossen und mit dem Schlüssel in der Zündung auf dem Stellplatz.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Diebe oder den Verbleib des Wagens nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

