PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Grauen VW Passat vom Parkplatz der Zulassungsstelle entwendet (16./17.08.2025)

Singen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen ein auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle abgestelltes Auto entwendet. Der graue VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen "KN-BR 976" befand sich zwischen 19 Uhr und 9 Uhr unverschlossen und mit dem Schlüssel in der Zündung auf dem Stellplatz.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Diebe oder den Verbleib des Wagens nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren