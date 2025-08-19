Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte machen sich an unverschlossenen Autos zu schaffen - Polizei bittet um Hinweise und rät zu mehr Vorsicht! (19.08.2025)

Emmingen-Liptingen (ots)

In der Nacht auf Dienstag haben sich unbekannte Täter im Bereich der Kirchbühlstraße an unverschlossenen Autos zu schaffen gemacht. Gegen 5 Uhr nahm ein Anwohner zwei Personen wahr, die die Verschlussverhältnisse geparkter Autos überprüften und verständigte daraufhin die Polizei. Eine umgehende Fahndung verlief erfolglos. Soweit bislang bekannt, erbeuteten die beiden unbekannten Diebe auf ihrer "Tour" aus einem nicht abgeschlossenen Renault einen Geldbeutel samt Dokumenten und Bargeld. Einen weiteren Wagen durchwühlten sie, entwendeten jedoch nichts.

Zu einem der beiden Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 Jahre alt, dunkle, lockige Haare, dunkle Kleidung, grauer Hoodie.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und bitte um Hinweise, insbesondere um Überprüfung privater Kameraaufnahmen der betroffenen Nacht und ggf. Mitteilung an das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0.

Zudem weist die Polizei in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, Fahrzeuge immer sorgfältig zu verschließen und keinerlei Bargeld oder Wertgegenstände darin liegenzulassen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell