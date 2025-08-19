POL-KN: (Tuttlingen) Rotlicht missachtet - Unfall mit insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden (18.08.2025)
Tuttlingen (ots)
Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Rotlichtverstoßes auf der Kreuzung Trossinger Straße/Theodor-Heuss-Allee am Montagnachmittag. Ein von Villingen-Schwenningen kommender 87-jähriger Mercedesfahrer missachtete die für ihn Rot zeigende Ampel, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von der Trossinger Straße kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Passat eines 21-Jährigen kam. Den Schaden am Daimler schätzte die Polizei auf rund 10.000 Euro, die Beschädigungen am Passat auf etwa 5.000 Euro.
