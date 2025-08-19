Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Verlassener Wagen nach Unfall aufgefunden (19.08.2025)

Vöhrenbach (ots)

In der Nacht auf Dienstag ist auf der Kreisstraße 5734 bei Vöhrenbach ein verlassener Wagen nach einem Unfall entdeckt worden.

Eine Autofahrerin meldete gegen 03:30 Uhr einen Peugeot 3008, der kurz nach der Abzweigung in Richtung Herzogenweiler in einer Böschung stand. Der Wagen mit französischer Zulassung war offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen eine Felswand und einen Leitpfosten geprallt und nach etwa 50 Metern auf dem Grünstreifen zum Stehen gekommen.

Beim Eintreffen der Beamten befanden sich weder der Fahrer noch andere Personen am oder im Auto.

An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, der Flurschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zum Fahrzeugführer und zum Unfallhergang dauern an.

Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag im Bereich der Kreisstraße 5734 zwischen Vöhrenbach und Herzogenweiler den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer des Peugeot 3008 geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen unter Tel. 07724 9495-00 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell