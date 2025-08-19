Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach

Lkr. Rottweil) - Motorradfahrer bei Ausweichmanöver gestürzt (18.08.2025)

Schiltach (ots)

Am Montagnachmittag ist ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der Straße "Vor Reichenbächle" zwischen Schiltach und Lauterbach gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 16:45 Uhr wich er einem entgegenkommenden VW ID.7 aufgrund der engen Fahrbahn aus, geriet mit dem Vorderrad in den Grünstreifen und kam anschließend ohne Berührung mit dem Auto zu Fall.

Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann vorsorglich in ein Krankenhaus.

An der Yamaha XJ6 des 22-Jährigen entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Wagen der 43-jährigen Autofahrerin blieb unbeschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell