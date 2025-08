Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 02.08.2025

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Am Freitag, 01. August 2025, gegen 12:55 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger aus Varel mit seinem Lkw die Straße Abbehausergroden in Nordenham. An der Einmündung zur Seefelder Straße bog er in diese nach rechts in Richtung Nordenham ein. Aus dieser Richtung kommend befuhr eine 25-jährige Pkw-Führerin aus Ovelgönne die Seefelder Straße. Beim Einfahren ragte aufgrund der Größe des Lkw ein Teil von diesem auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Pkw Ford der 25-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Pkw war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Gegen den Führer des Lkw wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr mit entwendetem Fahrrad

Am Freitag, 01. August 2025, gegen 19:45 Uhr, wurde der Wache des PK Nordenham durch Zeugen eine stark alkoholisierte Person gemeldet, die mit einem Fahrrad den Innenstadtbereich von Nordenham befahren soll. Durch eingesetzte Beamten konnte der gemeldete 21-jährige Nordenhamer schließlich in der Deichgräfenstraße angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Folglich wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Während der Kontrolle wurde zusätzlich noch bekannt, dass der 21-Jährige das Fahrrad zuvor entwendet hatte, so dass ebenfalls ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell