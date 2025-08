Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hundehalter nach Körperverletzung und möglichem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Donnerstag, 10. Juli 2025, hat eine Zeugin in Großenmeer einen möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz beobachtet. Der Halter bedrohte und schlug die Frau, nachdem diese ihn angesprochen hatte.

Die 30-jährige Frau aus dem Ammerland beobachtete am Abend den Fahrer eines E-Scooters, der seinen zuvor offenbar entlaufenen Hund in der Meerkircher Straße einholte und in der Folge zu Boden drückte und schlug. Sie sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an, der ihr in der Folge nicht nur Schläge androhte, sondern auch gegen den Brustkorb stieß. Anschließend entfernte sich der Mann mit E-Scooter und Hund in Richtung Ortskern von Großenmeer.

Den Mann beschrieb sie als

- ca. 30 Jahre alt - ungefähr 180 cm groß - von kräftiger Statur - heller Hautton mit Sommersprossen im Gesicht - mit dunkelblonden, gegelten Haaren

Bei dem Hund soll es sich um einen auffälligen Fuchshund ("Shiba Inu") mit Fell in den Farben weiß und schwarz gehandelt haben.

Wer Hinweise zu dem Mann und möglichen Tierhalter, dem Hund oder der Auseinandersetzung geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

