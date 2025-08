POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrer von Sattelzug schläft auf der Autobahn 1 in Emstek ein und verursacht Verkehrsunfall +++ Verfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots) - Im Baustellenbereich der Martin-Pauls-Straße in Nordenham ist am Donnerstag, 31. Juli 2025, gegen 16:00 Uhr, durch einen Verkehrsunfall hoher Sachschaden entstanden. Zur Unfallzeit war ein 22-jähriger Nordenhamer mit einem Mercedes auf der Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe vom Helgoländer Damm musste er zunächst vor ...

mehr