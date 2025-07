Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: vorläufige Festnahme nach Raubdelikt auf Tankstelle

Viersen (ots)

Am Mittwochabend um 19:00Uhr hat ein 25-jähriger Mann versucht, eine Tankstelle in Viersen zu überfallen. Er betrat die Tankstelle und beabsichtigte, eine Flasche Wodka zu entwenden, indem er sie in seiner Hose versteckte. Die 21-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle bemerkte den Versuch, stellte ihn zu Rede und verwies den Mann vom Tankstellengelände. Daraufhin drohte der Täter der Mitarbeiterin mit Faustschlägen und forderte sie auf, ihm Geld aus der Kasse und Zigaretten zu geben. Entgegen seiner Vorstellung verließ er die Tankstelle lediglich mit der Flasche Wodka und einer Packung Zigaretten. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei und eine detaillierte Personenbeschreibung der Mitarbeiterin führten zum Erfolg. Der Täter wurde samt Beute nahe der Tankstelle angetroffen und zur vorläufigen Festnahme in das Polizeigewahrsam gebracht. /CP (699)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell