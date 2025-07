POL-VIE: Viersen-Ummer: Unfall fordert schwer verletzte Person

Brüggen-Bracht (ots) - Am Mittwoch, 9. Juli, kam es zu einem Diebstahl in einem Kiosk an der Kaldenkirchener Straße in Bracht. Kurz vor 14 Uhr betraten drei unbekannte Männer den Verkaufsraum. Einer von ihnen verwickelte den Inhaber in ein Gespräch, während ein zweiter sich in dessen Nähe aufhielt. Währenddessen hatte der Kioskbesitzer keinen Sichtkontakt zu dem ...

mehr