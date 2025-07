Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Kontrolltag zur Bekämpfung von Straßenkriminalität

Kreis Viersen (ots)

Straftaten aus dem Bereich der Straßenkriminalität sind beispielsweise die Entwendung von Fahrrädern und PKW oder der Diebstahl von Gegenständen aus Fahrzeugen. Derartige Straftaten werden auch im Kreis Viersen wahrgenommen und können das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung negativ beeinflussen. Aus diesem Grund ist die Bekämpfung von Straßenkriminalität ein priorisiertes Ziel der Polizei Viersen.

Polizeipräsenz im öffentlichen Raum kann Straftaten verhindern oder aufdecken.

Am Strategietag in dieser Woche waren insgesamt 36 uniformierte und zivile Polizeibeamte zur Wahrnehmung dieser Aufgabe auf den Straßen des Kreises Viersen unterwegs. Es wurden stationäre Kontrollstellen eingerichtet und mit mobilen, zum Teil zivilen Streifen an Brennpunkten nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gesucht. Am Ende des Tages wurden über 200 Personen und PKW kontrolliert sowie eine Vielzahl von Bürgergesprächen geführt. Zudem konnten 21 Verkehrsverstöße geahndet und damit zur Verkehrssicherheit beigetragen werden.

Sollten Sie selbst einmal verdächtige Beobachtungen machen, schauen Sie bitte nicht weg, sondern informieren Sie die Polizei lieber einmal zu viel als zu wenig. /CP (694)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell