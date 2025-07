Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Lagerhalle im Vollbrand - Haben Sie etwas beobachtet?

Willich-Neersen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Feuerwehr und Polizei um kurz nach 3 Uhr zur Cloerbruchallee nach Neersen gerufen worden. Dort brannte eine etwa 20 mal 30 Meter große Halle, in der Stroh und Sperrmüll gelagert wurde. Die Feuerwehr löschte mit starken Kräften. Eine erste Begehung durch Brandermittler des Kriminalkommissariats 1 ergab am Mittwochmorgen, dass zur Ermittlung der Brandursache ein Gutachter hinzugezogen werden muss. Eine Brandstiftung kann bislang nicht ausgeschlossen werden. Die Halle bleibt deshalb beschlagnahmt. Die Ermittlerinnen und Ermittler des KK1 suchen nun nach Menschen, die möglicherweise in der Nacht oder auch schon am Dienstagabend dort unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Rufnummer für Hinweise ist die 02162/377-0. /hei (692)

