Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Probefahrt endet früher als geplant

Kreis Viersen (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Venlo hat sich in einem Breyeller Autohaus einen Audi S3 zur Probefahrt ausgeliehen und ihn nicht zur vereinbarten Zeit zurückgebracht. Als Pfand hat er zwar einen Ausweis hinterlegt, hat aber weder in Deutschland noch in den Niederlanden einen festen Wohnsitz. Die Personalie war bei der niederländischen Polizei bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte bekannt. Ein grenzüberschreitendes Polizeiteam, bestehend aus einem niederländischen und einem deutschen Polizeibeamten, konnte das Fahrzeug im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen in Venlo auffinden. An diesem waren zwar bereits entwendete Kennzeichen angebracht, konnte aber zweifelsfrei dem Autohaus zugeordnet und durch die Polizei sichergestellt werden. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unterschlagung. /CP (690)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell