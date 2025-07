POL-VIE: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Brüggen (ots) - Am frühen Montagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einer brennenden Parkbank in Brüggen gerufen worden. Gegen 18.30 Uhr an diesem Montagabend hatten Zeugen bemerkt, dass eine Parkbank am Burgwall, direkt an einem Boccia-Feld, brannte. Es gelang ihnen, das Feuer mit Wassereimern bereits vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen. Diese konnte sich auf ...

mehr