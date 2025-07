POL-VIE: Brüggen: Brennende Parkbank - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Willich-Anrath (ots) - In der Nacht zum Sonntag, dem 6. Juli, wurde die Polizei in die Straße Hochheidenweg in Anrath gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 19-jährige Frau aus Viersen, die starke Stimmungsschwankungen zeigte. Die Polizei konnte die Situation zunächst beruhigen und wollte den Einsatzort verlassen. Beim Verlassen griff die 19-Jährige jedoch die Einsatzkräfte an. Ein 29-jähriger Beamter ...

mehr