Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Einsatzkräfte werden von Frau verletzt

Willich-Anrath (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 6. Juli, wurde die Polizei in die Straße Hochheidenweg in Anrath gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 19-jährige Frau aus Viersen, die starke Stimmungsschwankungen zeigte. Die Polizei konnte die Situation zunächst beruhigen und wollte den Einsatzort verlassen. Beim Verlassen griff die 19-Jährige jedoch die Einsatzkräfte an. Ein 29-jähriger Beamter wurde dabei leicht verletzt. Eine 24-jährige Beamtin musste aufgrund des Angriffs eine Nacht im Krankenhaus verbringen, konnte dieses jedoch inzwischen wieder verlassen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei der 19-Jährigen ergab einen Wert von 1,32 Promille. Gegen die Frau wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet. /jk (683)

