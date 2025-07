POL-VIE: Kempen: Unklarer Unfall zwischen Fahrradfahrerin und Fußgängerin - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Schwalmtal (ots) - Am frühen Samstagmorgen ist es möglicherweise zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern irgendwo in den Feldern zwischen Amern und Waldniel gekommen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen. Ein 59-jähriger Schwalmtaler war an diesem Samstagmorgen gegen 4.14 Uhr von Amern aus zu seiner Arbeitsstelle am ...

