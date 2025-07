Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal: Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern - zweiter Radfahrer und Unfallort gesucht

Schwalmtal (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es möglicherweise zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern irgendwo in den Feldern zwischen Amern und Waldniel gekommen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen.

Ein 59-jähriger Schwalmtaler war an diesem Samstagmorgen gegen 4.14 Uhr von Amern aus zu seiner Arbeitsstelle am Vogelsrather Weg in Waldniel unterwegs. Irgendwo auf einem Feldweg stieß er mit einem anderen Fahrradfahrer zusammen. Er fuhr daraufhin weiter zur Arbeit und kann nicht sagen, ob der andere Fahrradfahrer Verletzungen erlitt. Er selbst wurde schwer verletzt, wie Arbeitskollegen nach seiner Ankunft feststellten.

Mehrere Streifenwagen suchten die Feldwege ab - ohne Unfallspuren oder ein weiteres Unfallopfer zu finden.

Wer hat also am frühen Samstagmorgen Beobachtungen auf Feldwegen zwischen Amern und Waldniel gemacht? Oder ist als Fahrradfahrer in einen Unfall verwickelt gewesen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (679)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell