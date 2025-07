Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten aufgetaucht - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Willich-Neersen (ots)

Der 13-jährige Junge, der seit Freitagnachmittag verschwunden war (siehe unsere Meldung 677), ist am Samstagabend wohlbehalten wieder aufgetaucht. Er wurde in Willich-Schiefbahn gefunden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet und wird zurückgenommen. Sollten Sie das Foto heruntergeladen und verbreitet haben, löschen Sie es bitte. Wir danken allen, die sich an der Suche beteiligt haben. /hei (678)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell