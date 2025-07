Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus - Hinweise gesucht!

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen 00:10 Uhr und 08:15 Uhr, am 06. Juli wurde in ein Einfamilienhaus in der Breyeller Straße in Dülken eingebrochen. Im Haus, wurden diverse Räume durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Falls Sie Hinweise zu dem Einbruch haben, melden Sie sich bitte beim KK2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (682)

