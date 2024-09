POL-RE: Recklinghausen: Polizei bittet nach Unfallflucht um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots) - Auf der Recklinghäuser Straße kam es am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr zu einem Motorradunfall. Gegen 18:00 Uhr war eine 55-Jährige aus Datteln mit ihrem Motorrad in Fahrtrichtung Oer-Erkenschwick unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache stürzte die Frau im Einmündungsbereich "Am Graben" und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Motorradfahrerin in ein Krankenhaus. An ...

