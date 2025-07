Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Was "Mann" für Schokolade alles macht und so zum Räuber wird

Schwalmtal-Amern (ots)

In einem Supermarkt in Amern versuchte am Dienstagabend ein 19-Jähriger die Selbstbedienungskasse auszutricksen indem er nur einen Artikel scannte und weitere Süßigkeiten im Wert von circa 20 Euro in seiner Jackentasche versteckte. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten den geplanten Diebstahl und sprachen den jungen Mann an. Als er flüchten wollte, hielten sie den Mann fest. Dieser konnte sich losreißen und samt Diebesgut die Filiale verlassen. Dabei verletzte er 3 Mitarbeiter leicht und verlor für ihn ärgerlicherweise seine Geldbörse, die auch seine Ausweisdokumente beinhaltete. Der Dieb kam daraufhin freiwillig zurück, um die entwendeten Süßigkeiten gegen seine Geldbörse zu tauschen. Darauf ließen sich die Supermarktmitarbeiter nicht ein und informierten die Polizei. Der 19-jährige zog vor Eintreffen der Polizei ohne Schokolade und ohne seine Geldbörse davon, muss sich aber nun wegen eines räuberischen Diebstahls verantworten. /CP (689)

