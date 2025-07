POL-VIE: Brennender Transporter - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Schwalmtal-Amern (ots) - In einem Supermarkt in Amern versuchte am Dienstagabend ein 19-Jähriger die Selbstbedienungskasse auszutricksen indem er nur einen Artikel scannte und weitere Süßigkeiten im Wert von circa 20 Euro in seiner Jackentasche versteckte. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten den geplanten Diebstahl und sprachen den jungen Mann an. Als er flüchten ...

mehr