Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Bargeld aus Kiosk gestohlen - Haben Sie Hinweise?

Brüggen-Bracht (ots)

Am Mittwoch, 9. Juli, kam es zu einem Diebstahl in einem Kiosk an der Kaldenkirchener Straße in Bracht. Kurz vor 14 Uhr betraten drei unbekannte Männer den Verkaufsraum. Einer von ihnen verwickelte den Inhaber in ein Gespräch, während ein zweiter sich in dessen Nähe aufhielt. Währenddessen hatte der Kioskbesitzer keinen Sichtkontakt zu dem dritten Mann. Wenig später verließen alle drei Männer den Laden. Erst im Laufe des Tages stellte der Inhaber fest, dass ihm Bargeld aus dem Büro entwendet wurde.

Der Geschädigte beschreibt die Männer wie folgt: Der erste war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 165 cm groß, hatte eine schmale Statur und einen dunklen Bart. Er sprach Deutsch mit Akzent. Der zweite Mann war kräftig gebaut und etwa 170 cm groß.

Haben Sie die drei Männer gegen 14 Uhr in der Kaldenkirchener Straße gesehen? Oder wissen Sie, wer sie sein könnten? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (695)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell