POL-PDNR: Mit 3 Promille im PKW unterwegs

Bad Hönningen (ots) - Am 02.08.24 gegen 01:40 Uhr hörte der Geschädigte in seinem Campingwagen auf dem Campingplatz in Bad Hönningen Geräusche im Bereich seiner abgestellten E-Bikes. Bei einer Nachschau sah er, wie zwei Täter die E-Bikes über einen Zaun gehoben und zu einem in der Nähe abgestellten Sprinter getragen haben. Als er die Täter ansprach, flüchteten diese mit einem Sprinter. Dabei konnte der ...

