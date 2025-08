Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Im Baustellenbereich der Martin-Pauls-Straße in Nordenham ist am Donnerstag, 31. Juli 2025, gegen 16:00 Uhr, durch einen Verkehrsunfall hoher Sachschaden entstanden.

Zur Unfallzeit war ein 22-jähriger Nordenhamer mit einem Mercedes auf der Martin-Pauls-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe vom Helgoländer Damm musste er zunächst vor einer roten Ampel halten. Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, fuhr er an. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem Mazda einer 26-Jährigen aus Nordenham, die bedingt durch einen Rückstau verspätet in die Martin-Pauls-Straße einfuhr.

Verletzt wurde niemand. Beide Autos mussten aber abgeschleppt werden. Da der Mercedes erst seit wenigen Monaten für den Verkehr zugelassen ist, wird der entstandene Schaden wahrscheinlich in einem hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell