Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham mussten am Donnerstag, 31. Juli 2025, 08:45 Uhr, zwei Autos abgeschleppt werden.

Eine 76-jährige Frau aus Nordenham war mit einem Toyota auf der B212 in Richtung Brake unterwegs, wollte an der Kreuzung zur Atenser Allee nach links abbiegen und musste vor der roten Ampel halten. Als die Ampel für den Verkehr in Richtung Brake auf grünes Licht wechselte, fuhr auch die Frau irrtümlicherweise an und bog bei noch angezeigtem Rotlicht ab. Ein entgegenkommender 27-Jähriger aus dem Kreis Soest, der der B212 mit einem Opel in Richtung Blexen folgte, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Bis zur Bergung der Autos kam es auf der B212 aber zu kleineren Behinderungen.

