POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verdacht der Fahruntüchtigkeit auf der Autobahn 29 in Großenkneten nach Einnahme von Medikamenten

Delmenhorst (ots)

Durch eine sehr unsichere Fahrweise ist am Mittwoch, 30. Juli 2025, 11:15 Uhr, ein Autofahrer auf der Autobahn 29 in Großenkneten aufgefallen.

Eine Polizeibeamtin war in ihrer Freizeit auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück unterwegs und wurde zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten auf einen Opel aufmerksam, der sehr unsicher fortbewegt wurde. Sie wählte den Notruf und folgte dem Opel. Dieser wurde mit stark variierenden Geschwindigkeiten in erheblichen Schlangenlinien gefahren und kollidierte in mindestens einem Fall beinahe mit einem Lkw.

Nach dem Wechsel auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück stoppten Beamte der Autobahnpolizei den Opel auf einem Parkplatz in Cappeln. Der 66-jährige Fahrer aus Duisburg machte einen stark verwirrten Eindruck und gab an, ein starkes Schmerzmittel eingenommen zu haben.

Weil der Verdacht bestand, dass der 66-Jährige durch die Einnahme des Medikaments fahruntüchtig gewesen sein könnte, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Der 66-Jährige wurde anschließend in die Obhut von verständigten Verwandten gegeben.

In diesem Zusammenhang sucht die Autobahnpolizei Ahlhorn nach weiteren Zeugen, die die Fahrweise des Mannes beobachtet haben und möglicherweise sogar gefährdet wurden. Hinweise werden unter 04435/9316-0 entgegengenommen.

