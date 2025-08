Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnkommissariat Ahlhorn: Verkehrsunfall mit 9 verletzten Personen auf der A 1

Delmenhorst (ots)

Am 01.08.2025 kam es auf der Autobahn1 zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Gr. Ippener im Bereich der Gemeinde Stuhr zu einem Auffahrunfall. Durch diesen Unfall wurden 9 Personen leicht verletzt. Gegen 11:50 Uhr wurde der Pkw eines 41-Jährigen aus Duisburg stark abgebremst. Der nachfolgende Pkw, der von einem 24-Jährigen aus Bremen geführt wurde, fuhr in der Folge auf den abbremsenden Pkw auf. Die beiden Insassen aus dem auffahrenden und die 7 Insassen, u. a. 4 Kinder, aus dem abbremsenden Pkw wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Durch eine Vielzahl von Rettungs- und Einsatzkräften wurden die verletzten Personen vor Ort behandelt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten musste die Autobahn 1 bis 16:45 Uhr durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei voll gesperrt werden. Infolge dessen kam es auf der Autobahn 1 zu einem Rückstau von 7 km Länge. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 22.000 EUR geschätzt. Auf richterliche Anordnung wurde der Pkw des 41Jährigen für technische Untersuchungen beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell