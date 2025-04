PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schutzfrau vor Ort - Ausfall der Bürgersprechstunde

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Schutzfrau vor Ort - Ausfall der Bürgersprechstunde, Schmitten & Neu-Anspach, Donnerstag, 03.04.2025

(da)Die anstehenden Bürgersprechstunden der Schutzfrau vor Ort Katja Jokiel-Gondek in Schmitten und Neu-Anspach müssen aus terminlichen Gründen ausfallen. Betroffen ist zum einen die Bürgersprechstunde am 10. April in Schmitten. Der nächste Termin findet am 10. Juli von 15 bis 16 Uhr im Rathaus Schmitten statt. Zum anderen fällt die Bürgersprechstunde am 7. April im Rathaus Neu-Anspach aus. Der nächste Termin ist hier am 5. Mai von 15.30 bis 16.30 Uhr.

