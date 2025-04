PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bei Einbruch in Haus mehrere Wertgegenstände gestohlen +++ Diesel aus einem Bagger abgezapft +++ Geparkte Fahrzeuge beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Bei Einbruch in Haus mehrere Wertgegenstände gestohlen, Stierstadt, Am Heiligen Rain, Dienstag, 01.04.2025, 18:15 Uhr bis 21:30 Uhr

(nm) Am Dienstagabend brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Stierstadt ein und stahlen hochwertige Schmuckstücke.

Zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher in der Straße "Am Heiligen Rain" Zugang zu dem Haus. Im Anschluss durchsuchten sie dieses und stahlen dabei die Wertgegenstände. Anschließend flüchteten sie in unbekannter Richtung. Durch Zeugen wurden in dem Zeitraum zwei Personen vor dem Haus gesehen. Bei diesen könnte es sich um mögliche Täter handeln. Die männlichen Personen sollen ein europäisches Erscheinungsbild gehabt haben und zwischen 1,80-1,85 Meter groß gewesen sein. Weiterhin soll eine Person eine korpulente Figur gehabt haben. Er soll zwischen 45-50 Jahre alt gewesen sein sowie eine leichte Halbglatze gehabt haben und einen roten Kapuzenpullover und eine beige Weste getragen haben. Die zweite Person wird als athletisch beschrieben. Sie soll eine dunkle Kappe, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (06171) 62400 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2. Diesel aus einem Bagger abgezapft,

Steinbach, Industriestraße, Freitag, 28.03.2025, 08:00 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 08:00 Uhr

(nm) In Steinbach zapften zwischen Freitag und Dienstag unbekannte Diebe auf einer Baustelle eine größere Menge Diesel aus einem Bagger ab.

Zwischen Freitag, 08:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr, hatten unbekannte Personen die Baustelle in der Industriestraße betreten. Dort zapften sie aus einem sich dort befindlichen Bagger mehrere hundert Liter Diesel ab. Zum Abtransport dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben.

Hinweise in dem Fall nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 62400 entgegen.

3. Auf einem Parkplatz geparktes Fahrzeug zerkratzt, Kronberg im Taunus, Zeilstraße, Montag, 31.03.2025, 07:30 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 09:25 Uhr

(nm)In Kronberg zerkratzte zwischen Montag und Dienstag eine unbekannte Person ein auf einem Parkplatz geparktes Fahrzeug.

Im Zeitraum vom Montag, 07:30 Uhr bis Dienstag, 09:25 Uhr hatte eine 40-Jährige ihren schwarzen Hyundai auf einem Parkplatz in der Zeilstraße geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass eine unbekannte Person diesen zerkratzt und einen vierstelligen Schaden verursacht hatte. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 92660 entgegen.

4. Geparktes Fahrzeug zerkratzt,

Köngistein, Thewaltstraße, Donnerstag, 27.03.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 28.03.2025, 07:30 Uhr

(nm)Eine unbekannte Person zerkratzte zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr in Königstein ein geparktes Fahrzeug.

Der Halter eines Hyundai parkte sein Fahrzeug am Donnerstag um 16:00 Uhr in der Thewaltstraße. Als er am darauffolgenden Tag gegen 07:30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fand er es beschädigt auf.

Bislang sind noch keine Täterhinweise bekannt. Zeugen und Zeuginnen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein zu melden. Diese kann unter der Rufnummer (06174) 92660 angerufen werden.

5. Scheibe von zwei Fahrzeugen eingeschlagen, Steinbach (Taunus), Bahnstraße, Dienstag, 01.04.2025, 08:00 Uhr bis Dienstag, 01.04.2025, 14:50 Uhr

(nm)Am Dienstag beschädigte in Steinbach eine unbekannte Person zwei geparkte Fahrzeuge, indem diese jeweils eine Scheibe einschlug.

Zwischen 08:00 Uhr und 14:50 Uhr betrat eine unbekannte Person einen Parkplatz an der Bahnstraße. Dort schlug die Person an einem weißen Toyota und einem weißen Fiat jeweils eine Scheibe ein und floh anschließend in unbekannter Richtung.

Zeugen und Zeuginnen mit Hinweisen zur Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 62400 zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen