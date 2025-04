PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Von falschen Handwerkern geschlagen +++ Unbekannte beschädigen Harvester +++ Vandalen beschädigen Straßenschilder +++ Fußgängerin bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Von falschen Handwerkern geschlagen,

Bad Homburg, Kirdorf, Döllesweg, Montag, 31.03.2025, 13.45 Uhr

(da)Am Montag wurden falsche Handwerker handgreiflich, als sie mit ihrer Masche kein Geld verdienen konnten. Gegen 13.45 Uhr klingelte es an einem Haus im Döllesweg in Bad Homburg-Kirdorf. Vor der Tür stand ein vermeintlicher Handwerker, der Hausputzarbeiten anbot. Als der Kirdorfer jedoch entgegnete, dass er die Masche kenne und auf solche dubiosen Angebote nicht eingehe, schlug ihm der Unbekannte gegen die Schulter, stieg zu einer zweiten Person in einen weißen Transporter und fuhr davon. Bei dem Mann vor der Haustür handelte es sich laut dem Anwohner um einen 1,85 Meter großen Mann. Er sei etwa 30 Jahre alt, habe rotbraune Haare und einen Bart. Er habe nur Englisch gesprochen und sei mit einer schwarzen Fleecejacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Betreffend Haustürgeschäfte rät die Polizei: Haustürgeschäfte bergen oft verschiedene Risiken. Vermeintliche Schnäppchen locken potentielle Kundinnen und Kunden, die im Nachhinein feststellen müssen, dass die versprochenen Arbeiten nicht fachgerecht oder gar nicht ausgeführt wurden und wenn, dann zu einem viel höheren Preis als vereinbart. Prüfen Sie das Unternehmen gründlich, bevor Sie die Arbeit in Auftrag geben. Holen Sie mehrere Angebote ein, halten Sie alle Vereinbarungen vertraglich fest und lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen! Wer bei Ihnen klingelt und Arbeiten anbietet, die nur sofort und gegen direkte Barzahlung ausgeführt werden können, führt selten Gutes im Schilde. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei, insbesondere wenn Sie an der Haustür gezwungen werden, eine viel zu hohe Rechnung direkt zu bezahlen! Mögliche Hinweise zum Fall in Kirdorf nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Unbekannte beschädigen Harvester,

Waldstück bei Wehrheim, Friedrichsthal, Freitag, 28.03.2025, 16.30 Uhr bis Montag, 31.03.2025, 7.15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende eine Arbeitsmaschine bei Wehrheim beschädigt. Seit Freitagnachmittag war ein gelber EcoLog Harvester in einem Waldstück bei Wehrheim (Friedrichsthal) abgestellt. In der Zeit bis Montagmorgen beschädigten Unbekannte das Fahrzeug, indem sie sämtliche Scheiben zerkratzten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer die Tat beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

3. Vandalen beschädigen Straßenschilder, Usingen, Westerfelder Weg, Samstag, 29.03.2025 bis Sonntag, 30.03.2025

(da)Vandalen haben von Samstag auf Sonntag in Usingen gleich zwei Verkehrsschilder beschädigt. Die bislang unbekannten Täter knickten zwischen Samstag- und Sonntagmorgen im Westerfelder Weg die Metallstangen der Verkehrszeichen komplett um und richteten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Aufgrund der Spurenlage kann ein Verkehrsunfall ausgeschlossen werden. Mögliche Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 zu melden.

4. Fußgängerin bei Unfall verletzt,

Steinbach, Eschborner Straße, Montag, 31.03.2025, 21 Uhr

(da)Bei einem Unfall in Steinbach ist am Montagabend eine Fußgängerin verletzt worden. Eine 52-jährige Frau wollte gegen 21 Uhr die Niederhöchstädter Straße an einer Ampel überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr ein grauer Dacia die Eschborner Straße und wollte von dieser nach links in die Niederhöchstädter Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Fußgängerin. Diese wurde durch den Aufprall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

