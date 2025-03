Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei zerstörte Buswartehäuschen

Altenburg (ots)

Altenburg / Rositz: Die Ermittlungen zu zwei Sachbeschädigungen an Buswartehäuschen nahmen Altenburger Polizeibeamte am gestrigen Montag (24.03.2025) auf. Denn jeweils unbekannte Täter zerstörten sowohl in der Zwickauer Straße in Altenburg als auch in der Karl-Marx-Straße in Rositz die Sicherheitsscheiben der dortigen Wartehäuschen. Wer die Täter waren, ist unbekannt. Die Taten selbst ereigneten sich in Altenburg am Wochenende (Bezugsnummer 0075362/2025) und in Rositz (Bezugsnummer 0076222/2025) gestern gegen 17:30 Uhr. Die Altenburger Polizei ermittelt nun dazu und sucht hierbei nach Zeugen (Tel. 03447 / 471-0). (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell