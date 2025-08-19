POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf "Obere Bündt" - weißen VW California angefahren und geflüchtet (17.08.2025)
Konstanz (ots)
Im Laufe des Sonntages ist es auf der Straße "Obere Bündt" zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf Höhe der Hausnummer 18 am rechten Straßenrand geparkten weißen VW Bus, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend einfach davon.
Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell