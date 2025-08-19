Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf "Obere Bündt" - weißen VW California angefahren und geflüchtet (17.08.2025)

Konstanz (ots)

Im Laufe des Sonntages ist es auf der Straße "Obere Bündt" zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 19.30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer den auf Höhe der Hausnummer 18 am rechten Straßenrand geparkten weißen VW Bus, vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher anschließend einfach davon.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

