PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen
Schwarzwald-Baar-Kreis) - Einbrecher steigen in Supermarkt ein und entwenden Bargeld (18.08.2025)

Bräunlingen (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Hüfinger Straße eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Die Täter gelangten über das Dach in den Lagerbereich des Marktes und drangen anschließend in die Büroräume ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und nahmen die Tageseinnahmen an sich. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Supermarktes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren