Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Einbrecher steigen in Supermarkt ein und entwenden Bargeld (18.08.2025)

Bräunlingen (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Hüfinger Straße eingebrochen und haben Bargeld entwendet.

Die Täter gelangten über das Dach in den Lagerbereich des Marktes und drangen anschließend in die Büroräume ein. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und nahmen die Tageseinnahmen an sich. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Supermarktes beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen unter Tel. 0771 83783-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell