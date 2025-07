Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vermutlicher Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Mainz (ots)

Am Sonntag, dem 16. Juli, gegen 17:45 Uhr kam es in der Ludwig-Erhard-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge die Ludwig-Erhard-Straße aus unterschiedlichen Richtungen und kollidierten an der Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße / Dekan-Laist-Straße.

Der Fahrer des ersten Fahrzeugs, das aus Fahrtrichtung A60 kam, befand sich auf dem Abbiegestreifen nach links in die Dekan-Laist-Straße. Währenddessen befand sich der Fahrer des zweiten Fahrzeugs, das aus Richtung Barcelona-Allee kam, auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Kreuzung. An der roten Ampel hielt der Fahrer des zweiten Fahrzeugs ordnungsgemäß an. Aufgrund eines vermutlichen Sekundenschlafs kam der Fahrer des ersten Fahrzeugs jedoch auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit dem haltenden Fahrzeug.

Der Zusammenstoß führte zu erheblichen Sachschäden an beiden Fahrzeugen, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alle drei Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ludwig-Erhard-Straße zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell