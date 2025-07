Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrugsmasche bei Urlaubsbuchung - Schaden in Höhe von fast 4.000 Euro

Mainz (ots)

Am 14.07.25 wurde ein Mann Opfer eines dreisten Online-Betrugs im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Urlaubsbuchung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 4.000 Euro. Der Geschädigte wurde durch ein vermeintliches Unterkunftsangebot auf der Buchungsplattform booking.com auf ein attraktives Inserat aufmerksam. In der Anzeige wurde jedoch darum gebeten, die Kommunikation ausschließlich über den Messenger-Dienst WhatsApp abzuwickeln. Anfragen über die eigentliche Plattform würden ignoriert. Im weiteren Verlauf wurde der Mann auf eine angeblich gebührenärmere Buchung über TripAdvisor verwiesen. Über WhatsApp erhielt er daraufhin einen Link, über den er seine persönlichen Daten eingeben sollte. Nach erfolgter Eingabe wurde ihm ein italienisches Konto genannt, auf das der Gesamtbetrag von fast 4.000Euro für die Unterkunft überwiesen werden sollte. Nachdem der Betrag überwiesen war, verschwand das Angebot spurlos. Rückfragen über WhatsApp blieben unbeantwortet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor Buchungen außerhalb der offiziellen Plattformen. Kriminelle nutzen zunehmend manipulierte Inserate und führen potenzielle Urlauber gezielt auf externe Kommunikationswege und betrügerische Bezahlmethoden. Tipps der Polizei: - Kommunizieren Sie ausschließlich über die offiziellen Kanäle der Buchungsplattform. - Seien Sie misstrauisch bei Aufforderungen zur Kontaktaufnahme über Messenger-Dienste. - Zahlen Sie niemals vorab auf ausländische Konten, wenn Zweifel an der Seriosität bestehen. - Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden, die Käuferschutz bieten.

