Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Schiffweiler-Heiligenwald

Schiffweiler-Heiligenwald (ots)

Am 30.11.2024, um ca. 18:00 Uhr, kommt es in der Kaiserstraße in Schiffweiler-Heiligenwald zu folgendem Verkehrsunfallgeschehen. Ein weißer PKW der Marke Audi befährt die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Pestalozzistraße. Als sich der Audi gerade an einer Engstelle, bei der an beiden Fahrbahnrändern mehrere PKW geparkt sind, befindet, kommt diesem ein graues Fahrzeug entgegen und fährt ebenfalls in die Engstelle ein. In der Folge kollidiert der rechte Außenspiegel des Audi mit einem der geparkten Fahrzeuge oder einem anderen Gegenstand. Beide Fahrzeuge setzen ihre Fahrt fort. Das unbekannte beschädigte Fahrzeug bzw. der Gegenstand konnten im Nachgang nicht mehr festgestellt werden.

Mögliche Zeugen, Beteiligte und Geschädigte des Unfallgeschehens werden daher gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen (Tel.: 06821-2030).

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell