Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Streit zwischen Fahrzeugführern in der Gärtnergasse eskaliert

Mainz-Innenstadt (ots)

Am 12.07.25 gegen 15 Uhr kam es in der Gärtnergasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern und einem Beifahrer. Nachdem die beiden Fahrer einen verkehrsrechtlichen Disput hatten, hielten beide in der Gärtnerstraße an, wo es dann zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei erlitt ein 36-jähriger Beifahrer eine blutende Kopfplatzwunde. Da sich zwei Polizeistreifen wegen eines anderen Einsatzes in unmittelbarer Umgebung befanden, konnte die Auseinandersetzung zunächst zeitnah beendet werden. Etwa 10 Personen, die dem Beifahrer bekannt waren, solidarisierten sich vor Ort mit diesem und versuchten an den 40-jährigen Fahrer des anderen Fahrzeuges zu gelangen. Nur durch den Einsatz weiterer Polizeistreifen konnte dies verhindert werden. Hierzu mussten zwei Personen mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und kurzfristig gefesselt werden. Durch eine Vielzahl von Personen wurde das Geschehen auf Smartphone aufgezeichnet. Für die Dauer des Einsatzes musste die Gärtnerstraße voll gesperrt werden. Der 40-Jährige wurde in dem Handgemenge ebenfalls leicht verletzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

