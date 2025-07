Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere versuchte Einbruchdiebstähle in der Mainzer Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots)

Am Samstag, den 12. Juli 2025, gegen 10:50 Uhr, kam es in der Adelungstraße in der Mainzer Oberstadt zu mehreren versuchten Einbruchdiebstählen in Kleingartenanlagen. Ein bislang unbekannter Täter versuchte, in mehrere Gärten einzudringen, wurde jedoch bei einem Versuch in einem Garten überrascht und flüchtete anschließend in Richtung Landwehrweg.

Der Täter versuchte gewaltsam, das Schloss eines Gartenhauses zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Eigentümer des betroffenen Gartens wurden auf den Einbrecher aufmerksam und konnten ihn noch kurzzeitig verfolgen, verloren ihn jedoch schließlich aus den Augen. Bei der Durchsuchung des Gartens konnten die Eigentümer ihre Fahrräder unbeschädigt auf einer angrenzenden Wiese wiederfinden. Zudem wurden auf einem Tisch neben dem Gartenhaus eine angebrochene Kekspackung, eine leere Colaflasche sowie Zigarettenstummel entdeckt, die vom Täter stammen. Es wurde zu keinem Zeitpunkt etwas entwendet.

Im Laufe des Tages stellte sich heraus, dass auch weitere benachbarte Parzellen Ziel des Täters waren. Ob es bei den weiteren Vorfällen zu vollendeten Einbruchdiebstählen oder nur zu Versuchen kam, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine konkrete Personenbeschreibung des Tatverdächtigen ist bislang nicht möglich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell