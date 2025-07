Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstähle aus Selbstbedienungsautomaten in Budenheim und Mainz-Mombach

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Budenheim und Mainz-Mombach zu zwei Diebstählen aus Selbstbedienungsautomaten. Die bislang unbekannten Täter brachen in beiden Fällen die Automaten auf und entwendeten die Kassensysteme samt Bargeld.

In Mainz-Mombach, in der Schönbergstraße, wurde ein Fleisch-Selbstbedienungsautomat aufgebrochen. Die Täter entnahmen die Geldkassette sowie die Auffangschale. In Budenheim, in der Straße "Im Wald", wurde ein frei zugänglicher Selbstbedienungsautomat für Wildprodukte aufgebrochen. Auch hier wurde das Kassensystem inklusive Bargeld gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

