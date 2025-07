Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei auf Supermarktparkplatz

Mainz-Mombach (ots)

Am Samstagabend gingen gegen 20:45 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Gemeldet wurde eine größere Schlägerei unter Einsatz von Latten auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße "Alte Markthalle" in Mainz-Mombach. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Auseinandersetzung bereits beendet, allerdings hatten sich zwischenzeitlich rund 30-40 Personen versammelt. Aufgrund des noch geöffneten Markts fanden sich zahlreiche Schaulustige ein, was die Übersichtlichkeit der Lage für die Einsatzkräfte zunächst deutlich erschwerte. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die eigentliche Streitigkeit wegen einer Nichtigkeit zwischen sechs Personen von zwei Familien stattfand und bereits im Supermarkt begonnen hatte. Im weiteren Verlauf trafen die Familienangehörigen auf dem Parkplatz erneut aufeinander und gingen aufeinander los. Der Einsatz von Latten oder sonstigen gefährlichen Gegenständen konnte bislang nicht bestätigt werden. Zwei unbeteiligte Passanten versuchten, die Konfliktparteien zu trennen, gerieten hierbei jedoch zwischen die Fronten und wurden, genauso wie alle sechs Beteiligten, ebenfalls leicht verletzt. Aufgrund der unübersichtlichen Lage stellte die Sachverhaltsklärung die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen. Zeugen, insbesondere zur Klärung des genauen Tathergangs, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06131/65-34250 bei der Polizeiinspektion Mainz 2 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

