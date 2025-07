POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Mainz-Innenstadt (ots) - Am 12.07.25 gegen 15 Uhr kam es in der Gärtnergasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrzeugführern und einem Beifahrer. Nachdem die beiden Fahrer einen verkehrsrechtlichen Disput hatten, hielten beide in der Gärtnerstraße an, wo es dann zur körperlichen Auseinandersetzung kam. Hierbei erlitt ein 36-jähriger Beifahrer eine ...

mehr