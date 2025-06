POL-OH: Roadpol Aktionswoche "Alcohol & Drugs" - Kontrollen der osthessischen Polizei

Fulda (ots) - Fulda. In der Dr.-Hamm-Brücher-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (26.06.) Werkzeuge von Baustellen. Die Täter gelangten in einem Fall in eine Garage und entwendeten Baumaschinen sowie Baumaterialien. In zwei weiteren Fällen verschafften sie sich Zugang zu Häusern. Anschließend entfernten sie sich mit dem Diebesgut im Gesamtwert von rund 20.000 Euro in unbekannte Richtung. Aufgrund der Größe und des Gewichts zumindest einer ...

mehr