Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - Auto kommt von Fahrbahn ab (19.08.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Singen ein Unfall ereignet. Kurz nach 6 Uhr war eine 49-Jährige mit einem VW Up von Konstanz kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt nach Markelfingen kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin das Auto im Grünstreifen verunfallte. Sowohl die 49-Jährige als auch ihr 46 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt, kamen jedoch vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR entstand.

