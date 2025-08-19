PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33 - Auto kommt von Fahrbahn ab (19.08.2025)

Allensbach, B33 (ots)

Am Dienstagmorgen hat sich auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Singen ein Unfall ereignet. Kurz nach 6 Uhr war eine 49-Jährige mit einem VW Up von Konstanz kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt nach Markelfingen kam die Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, woraufhin das Auto im Grünstreifen verunfallte. Sowohl die 49-Jährige als auch ihr 46 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt, kamen jedoch vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten VW, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 1500 EUR entstand.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren