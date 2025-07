Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Stöckheim, L 572 / Kreuzungsbereich Frauenanger, Freitag, 11.07.2025, 16.05 Uhr

NORTHEIM (hei) - Ein 57-jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw die Landesstraße 572 von Hollenstedt in Richtung Einbeck. In der Ortsdurchfahrt Stöckheim beabsichtigte er an der Kreuzung Frauenanger nach links abzubiegen.

Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Einbeck, der direkt hinter ihm fuhr, bemerkte dies aufgrund blendender Sonne zu spät und fuhr auf den vor ihm bremsenden Pkw auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Der 57-jährige Northeimer wurde anschließend mittels Rtw zur weiteren Behandlung ins Northeimer Krankenhaus verbracht.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppfahrzeuge geborgen werden.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell