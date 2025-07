Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw-Fahrer missachtet Weisung von Verkehrssicherungsposten

Northeim (ots)

Northeim, Weinbergsweg, Samstag, 28.06.25, 16.50 Uhr

NORTHEIM (schw) -

Wie jetzt bekannt wurde, kam es am 28.06.25, im Verlauf einer Musikveranstaltung auf der Waldbühne in Northeim zu einem Verkehrsereignis, welches sich auf der Zuwegung zum Veranstaltungsgelände, im Bereich des Weinbergswegs ereignet hat.

Gegen 16.50 Uhr befuhr eine männliche Person mit einem roten Pkw Renault die Straße Weinbergsweg in Richtung Wilhelmswiese, um nach eigenen Angaben zur Wilhelmswiese zu fahren. Da die unmittelbare Zuwegung, zum Veranstaltungsgelände, in der Verlängerung des Weinbergsweges während der Veranstaltung auf der Waldbühne ausschließlich für den Fußgängerverkehr und als Rettungsweg genutzt werden sollte, wurde durch den Veranstalter zur Verhinderung der Einfahrt unberechtigter Kraftfahrzeuge ein Verkehrssicherungsposten eingesetzt. Dieser wies den Kraftfahrzeugführer auf den Umstand hin und verweigerte die Durchfahrt. Diese Weisung missachtete der Kraftfahrzeugführer jedoch und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit über den Waldweg in Richtung Wilhelmswiese. Nach Aussage des Zeugen mussten mehrere Besucher, die sich fußläufig auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände befanden, zügig zur Seite gehen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selber Betroffene des Vorfalls waren, werden gebeten, sich mit der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-91480 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell