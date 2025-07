Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksamer Zeuge beobachtet Unfall - Flüchtiger Verursacher ermittelt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hillerser Straße, Donnerstag, 10.07.2025, 11.34 Uhr

NORTHEIM (mil)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Donnerstagvormittag auf einem Kundenparkplatz in der Hillerser Straße. Ein 70-jähriger Mann parkte auf dem Parkplatz mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus und touchierte dabei den gegenüber der Parkbucht geparkten Pkw eines 60-jährigen Mannes. Der 70-jährige kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nach und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Ein aufmerksamer 36-jähriger Mann beobachtete den Unfallhergang und konnte der Polizei Northeim hilfreiche Hinweise auf den Verursacher mitteilen, der so ermittelt werden konnte.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000,00 Euro. Der 70-jährige Mann muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

