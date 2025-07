Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrraddiebstahl (E-Bike der Marke SCOTT) am Bahnhof Bad Gandersheim, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Bahnhofstraße 1, Bahnhof Bad Gandersheim, Zeit: Donnerstag, 10. Juli 2025, 11:30 Uhr bis 18:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft entwendete vom Bahnhof Bad Gandersheim ein E-Trekkingrad der Marke SCOTT. Beschreibung vom entwendeten E-Bike: Rahmen in anthrazit, Sattel, Schutzbleche, Griffe und Felgen in schwarz, Kettenschaltung. Das E-Bike hat einen Wert von ca. 3200.-Euro und vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, wurden Ermittlungen wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls aufgenommen. Zeugen/Bahnfahrer werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu melden. Wem sind am Bahnhof Bad Gandersheim verdächtige Personen aufgefallen.

